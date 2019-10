Traffico Roma del 16-10-2019 ore 08:30

ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN

CITTÀ, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ED INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24

LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA

TOR CERVARA AL GRA IN USCITA DALLA CITTà.

SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DA VIA

NOMENTANA A CORSO DI FRANCIA; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI

DA VIA DELLE VALLIA AL BIVIO PER L’A24 E TRA VIA PRENESTINA E VIALE

CASTRENSE.

SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E

PONTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, E DA VIA

DI MONTESPACCATO A VIA DEL PESCACCIO

A TESTACCIO, SUL Lungotevere, CODE PER INCIDENTE ALTEZZA Via Antonio

Cecchi.

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VIGNA MURATA: CI

SONO CODE A PARTIRE DAL DIVINO AMORE VERSO IL CENTRO

ALLE PORTE DI ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI AL GRA.

SULLA LNEA A DELLA METROPOLITANA, CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER

PROBLEMI TECNICI: I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. POSSIBILE UTILIZZARE

STAZIONI PONTE LUNGO E COLLI ALBANI

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma