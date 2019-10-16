Traffico Roma del 16-10-2019 ore 09:00
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ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI VIE CONSOLARI IN ENTRATA IN
CITTÀ, INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO ED INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24
LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA
TOR CERVARA AL GRA IN USCITA DALLA CITTà.
SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE A TRATTI DA VIA
NOMENTANA A CORSO DI FRANCIA; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI
DA VIA DELLE VALLIA AL BIVIO PER L’A24 E TRA VIA PRENESTINA E VIALE
CASTRENSE.
SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASILINA E
PONTINA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, E DA VIA
DI MONTESPACCATO A VIA DEL PESCACCIO
A TESTACCIO, SUL Lungotevere, CODE PER INCIDENTE ALTEZZA Via Antonio
Cecchi.
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VIGNA MURATA: CI
SONO CODE A PARTIRE DAL DIVINO AMORE VERSO IL CENTRO
ALLE PORTE DI ROMA SUD CODE SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI AL GRA.
SULLA LNEA A DELLA METROPOLITANA, CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER
PROBLEMI TECNICI: I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. POSSIBILE UTILIZZARE
STAZIONI PONTE LUNGO E COLLI ALBANI
pER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma