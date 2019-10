Traffico Roma del 16-10-2019 ore 11:30

a roma nord incidente sulla via cassia in prossimità di via massarosa: ci

sono lunghe code a partire da la giustiniana verso corso francia, con

ripercussioni per la circolazione anche in via dei due ponti trafficata a

partire da via della crescenza.

iNCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST FRA VIA DEI MONTI TIBURTINI E VIALE ETIOPIA

IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO: CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO CON

L’A24 ROMA TERAMO.

rallentamenti e code su Via della Pineta Sacchetti fra Via di San Cleto

Papa e la Galleria Giovanni Xxiii in entrambe le direzioni.

IN VATICANO, UDIENZA GENERALE DEL MERCOLEDÌ: LIMITAZIONI ALLA SOSTA E ALLA

CIRCOLAZIONE NELL’AREA ADIACENTE PIAZZA SAN PIETRO.

RIMANIAMO IN ZONA: RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA SAN PIO X, PER LAVORI

URGENTI: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE INDIRIZZATO VERSO

LUNGOTEVERE IN SASSIA.

SULLA LNEA A DELLA METROPOLITANA, CHIUSA LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO PER

PROBLEMI TECNICI: I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI. IN ALTERNATIVA È

POSSIBILE UTILIZZARE STAZIONI DI PONTE LUngo.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma