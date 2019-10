Traffico Roma del 16-10-2019 ore 13:30

CHIUSA TEMPORANEAMENTE, LA VIA CASSIA, PER INCIDENTE TRA VIA SAN GODENZO E

VIA ORIOLO ROMANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

RALLENTAMENTI E CODE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.

UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE

PINO PASCALI, IN DIREZIONE VIA PRENESTINA.

INCIDENTE E CODE ANCHE LUNGO VIA PORTUENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL TRULLO

A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CORVIALE.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, TRA IL

BIVIO PER VIA DEL FORO ITALICO E CORSO DI FRANCIA, IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO.

RIATTIVATA SULLA LNEA A DELLA METROPOLITANA, LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO,

PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34

AUTORE: RICCOMI MARINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma