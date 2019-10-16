Traffico Roma del 16-10-2019 ore 14:30
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CHIUSA TEMPORANEAMENTE, LA VIA CASSIA, PER INCIDENTE TRA VIA SAN GODENZO E
VIA ORIOLO ROMANO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
RALLENTAMENTI E CODE IN TUTTA L’AREA CIRCOSTANTE.
UN ALTRO INCIDENTE IN VIALE PALMIRO TOGLIATTI, IN PROSSIMITÀ DI PIAZZALE
PINO PASCALI, IN DIREZIONE VIA PRENESTINA.
INCIDENTE E CODE ANCHE LUNGO VIA PORTUENSE, IN PROSSIMITÀ DI VIA DEL TRULLO
A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA ISACCO NEWTON, IN DIREZIONE CORVIALE.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO, LUNGO VIALE DI TOR DI QUINTO, TRA IL
BIVIO PER VIA DEL FORO ITALICO E CORSO DI FRANCIA, IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO.
RIATTIVATA SULLA LNEA A DELLA METROPOLITANA, LA STAZIONE DI FURIO CAMILLO,
PRECEDENTEMENTE CHIUSA PER UN GUASTO TECNICO.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34
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AUTORE: RICCOMI MARINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma