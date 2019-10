Traffico Roma del 16-10-2019 ore 16:30

CI SONO ANCORA DIFFICOLTà NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE

AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO

ROMANO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN TUTTA LA

ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO ROMANO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO.

SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE

USCITE SALARIA E FLAMINIA IN DIREZIONE CASSIA. CODE ANCHE NELLA ZONA SUD IN

CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE OSTIA-ACILIA E ARDEATINA IN DIREZIONE

APPIA.

NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI SAN PIETRO RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA SAN

PIO X, PER LAVORI URGENTI: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE

INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34.

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma