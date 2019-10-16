Traffico Roma del 16-10-2019 ore 16:30
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CI SONO ANCORA DIFFICOLTà NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE
AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO
ROMANO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN TUTTA LA
ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO ROMANO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO.
SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE NELLA ZONA NORD IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE SALARIA E FLAMINIA IN DIREZIONE CASSIA. CODE ANCHE NELLA ZONA SUD IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE OSTIA-ACILIA E ARDEATINA IN DIREZIONE
APPIA.
NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI SAN PIETRO RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA SAN
PIO X, PER LAVORI URGENTI: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE
INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma