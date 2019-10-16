Traffico Roma del 16-10-2019 ore 17:00
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CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE
AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO
ROMANO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN TUTTA LA
ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO ROMANO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO.
SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA E CASTEL GIUBILEO E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
CODE ANCHE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA OSTIA ACILIA
SINO ALLA TUSCOLANA.
DATA L’ORA CI SONO CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO CITTÀ.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI.
A TORRE ANGELA CODE IN VIA PRENESTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE, ALTRO
INCIDENTE SEGNALATO DALLA POLIZIA LOCALE A PRIMAVALLE IN VIA PIETRO
GASPARRI A RIDOSSO DI VIA TOMMASO DE VIO.
NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI SAN PIETRO RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA SAN
PIO X, PER LAVORI URGENTI: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE
INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma