Traffico Roma del 16-10-2019 ore 17:00

CI SONO ANCORA DIFFICOLTÀ NEL QUADRANTE NORD A CAUSA DI UN GRAVE INCIDENTE

AVVENUTO STAMANI SULLA VIA CASSIA. LA STRADA RESTA CHIUSA TRA VIA ORIOLO

ROMANO E VIA SAN GODENZO. CI SONO RIPERCUSSIONI PER IL TRAFFICO IN TUTTA LA

ZONA CON CODE IN VIA ORIOLO ROMANO, VIA DEI DUE PONTI E IN VIA SAN GODENZO.

SULLA VIA FLAMINIA CODE DA CORSO FRANCIA SINO AL RACCORDO ANULARE.

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA E CASTEL GIUBILEO E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO

AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

CODE ANCHE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA OSTIA ACILIA

SINO ALLA TUSCOLANA.

DATA L’ORA CI SONO CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO CITTÀ.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI.

A TORRE ANGELA CODE IN VIA PRENESTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE, ALTRO

INCIDENTE SEGNALATO DALLA POLIZIA LOCALE A PRIMAVALLE IN VIA PIETRO

GASPARRI A RIDOSSO DI VIA TOMMASO DE VIO.

NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI SAN PIETRO RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA SAN

PIO X, PER LAVORI URGENTI: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE

INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA.

PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL

TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800 18 34 34.

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma