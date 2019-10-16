Traffico Roma del 16-10-2019 ore 17:30
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È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA CASSIA DOPO IL GRAVE INCIDENTE, NEL
QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN AUTOBUS, AVVENUTO STAMANI TRA VIA ORIOLO
ROMANO E VIA SAN GODENZO. ABBIAMO ANCORA TRAFFICO INTENSO E RIPERCUSSIONI
UN PO’ SU TUTTO IL QUADRANTE NORD.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA E CASTEL GIUBILEO E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
CODE ANCHE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA OSTIA ACILIA
SINO ALLA TUSCOLANA.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA.
ALTRE CODE DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO VIALE CASTRENSE, IN
DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI.
NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI SAN PIETRO RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA SAN
PIO X, PER LAVORI URGENTI: IL TRAFFICO PROVENIENTE DA PONTE VITTORIO VIENE
INDIRIZZATO VERSO LUNGOTEVERE IN SASSIA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma