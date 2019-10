Traffico Roma del 16-10-2019 ore 18:00

È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO DA POCO MENO DI UN’ORA LA VIA CASSIA DOPO IL

GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN AUTOBUS, AVVENUTO

STAMANI TRA VIA ORIOLO ROMANO E VIA SAN GODENZO. ABBIAMO ANCORA TRAFFICO

INTENSO E RIPERCUSSIONI UN PO’ SU TUTTO IL QUADRANTE NORD.

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA

CASSIA E CASTEL GIUBILEO E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO

AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

CODE ANCHE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA OSTIA ACILIA

SINO ALLA TUSCOLANA.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO

PER LA ROMA L’AQUILA.

ALTRE CODE DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO VIALE CASTRENSE, IL TUTTO

QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

AUTORE: BAIOCCHII

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma