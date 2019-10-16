Traffico Roma del 16-10-2019 ore 18:00
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È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO DA POCO MENO DI UN’ORA LA VIA CASSIA DOPO IL
GRAVE INCIDENTE, NEL QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN AUTOBUS, AVVENUTO
STAMANI TRA VIA ORIOLO ROMANO E VIA SAN GODENZO. ABBIAMO ANCORA TRAFFICO
INTENSO E RIPERCUSSIONI UN PO’ SU TUTTO IL QUADRANTE NORD.
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA TRA
CASSIA E CASTEL GIUBILEO E SUCCESSIVAMENTE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO
AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
CODE ANCHE NELLA ZONA SUD IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA OSTIA ACILIA
SINO ALLA TUSCOLANA.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA.
ALTRE CODE DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO VIALE CASTRENSE, IL TUTTO
QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL
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AUTORE: BAIOCCHII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma