Traffico Roma del 16-10-2019 ore 18:30
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MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.
SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE
DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE
TRA CASSIA, FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA
NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, IN
CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLA
TUSCOLANA.
È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA CASSIA DOPO IL GRAVE INCIDENTE, NEL
QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN AUTOBUS, AVVENUTO STAMANI TRA VIA ORIOLO
ROMANO E VIA SAN GODENZO. ABBIAMO ANCORA TRAFFICO INTENSO E RIPERCUSSIONI
UN PO’ SU TUTTO IL QUADRANTE NORD.
LUNGHE CODE SULL’AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA AL RACCORDO, ANCHE A CAUSA
DI UN INCIDENTE.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA.
ALTRE CODE DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO VIALE CASTRENSE, IN
DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma