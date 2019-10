Traffico Roma del 16-10-2019 ore 19:00

MOLTO INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA.

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE

DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE

TRA CASSIA, FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA

NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, IN

CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLA

TUSCOLANA.

È STATA RIAPERTA AL TRAFFICO LA VIA CASSIA DOPO IL GRAVE INCIDENTE, NEL

QUALE ERA RIMASTO COINVOLTO UN AUTOBUS, AVVENUTO STAMANI TRA VIA ORIOLO

ROMANO E VIA SAN GODENZO. ABBIAMO ANCORA TRAFFICO INTENSO E RIPERCUSSIONI

UN PO’ SU TUTTO IL QUADRANTE NORD.

LUNGHE CODE SULL’AURELIA DA VIA AURELIA ANTICA AL RACCORDO, ANCHE A CAUSA

DI UN INCIDENTE.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO

PER LA ROMA L’AQUILA.

ALTRE CODE DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO VIALE CASTRENSE, IN

DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI.

