Traffico Roma del 16-10-2019 ore 19:30

INTENSO IL TRAFFICO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, CON

RALLENTAMENTI E CODE SU TUTTE LE CONSOLARI IN USCITA DAL CENTRO.

SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE

DALL’USCITA MAGLIANA SINO ALL’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE

TRA FLAMINIA E CASTEL GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO

AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.

ABBIAMO INCOLONNAMENTI A TRATTI ANCHE NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO, IN

CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO SINO ALLA

TUSCOLANA.

SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA STESSA TANGENZIALE CODE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO

PER LA ROMA L’AQUILA.

ALTRE CODE DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO VIALE CASTRENSE, IN

DIREZIONE QUINDI DI SAN GIOVANNI.

CI SONO CODE IN VIA CILICIA DALLA COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO, SULLA VIA

APPIA PIGNATELLI, IN VIA DELL’ALMONE, IN VIA DI TOR CARBONE E SULLA VIA

ARDEATINA TRA VIA DI VIGNA MURATA E IL RACCORDO.

INCIDENTE E RALLENTAMENTI IN VIA PIAN DI SCO, CI TROVIAMO TRA VAL MELAINA E

LA SERPENTARA. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA CESARE

FRUGONI E IN VIA DELL’OCEANO ATLANTICO A RIDOSSO DI VIA CESARE PAVESE.

INCIDENTE ANCHE IN VIA DI GROTTAROSSA IN PROSSIMITÀ DELL’OSPEDALE

SANT’ANDREA.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SCARICARE L’APPLICAZIONE GRATUITA LUCEVERDE E A SEGUIRE IL

NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERADIO.

———————–

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma