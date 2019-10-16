Traffico Roma del 16-10-2019 ore 20:00
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SI STA NORMALIZZANDO LA CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO UNA
GIORNATA DIFFICILE.
SUL RACCORDO ANULARE NELLA ZONA SUD UN INCIDENTE IN CARREGGIATE ESTERNA
PROVOCA CODE DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA.
RESTANO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA FLAMINIA E CASTEL
GIUBILEO; ALTRE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA.
SULLA TANGENZIALE CODE TRA TOR DI QUINTO E LA SALARIA. SULLA STESSA
TANGENZIALE CODE DALL’USCITA STAZIONE TIBURTINA SINO AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA. ALTRE CODE DALL’USCITA VERANO/PORTA MAGGIORE SINO VIALE
CASTRENSE, IL TUTTO QUINDI IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
CI SONO CODE IN VIA CILICIA DALLA COLOMBO VERSO PIAZZA TUSCOLO, SULLA VIA
APPIA PIGNATELLI, IN VIA DELL’ALMONE, IN VIA DI TOR CARBONE E SULLA VIA
ARDEATINA TRA VIA DI VIGNA MURATA E IL RACCORDO.
INCIDENTE E RALLENTAMENTI IN VIA PIAN DI SCO, CI TROVIAMO TRA VAL MELAINA E
LA SERPENTARA. INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA CESARE
FRUGONI E IN VIA DELL’OCEANO ATLANTICO A RIDOSSO DI VIA CESARE PAVESE.
INCIDENTE ANCHE IN VIA DI GROTTAROSSA IN PROSSIMITÀ DELL’OSPEDALE
SANT’ANDREA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: BAIOCCHII
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma