Traffico Roma del 16-11-2019 ore 07:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE IL
TRAFFICO ANCHE LUNGO LE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANUALRE, SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 E SULLE DUE DIRAMAZIONE DELL’AUTOSOLE LA NORD E LA SUD .
AL CIRCO MASSIMO DALLE 9,00 ALLE 14,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI
PENSIONATI, INDETTA DAI SINDACATI CONFEDERALI, GIA’ DALLE 7,00 DEVIATE LE
LINEEE BUS DI ZONA, CHIUSE VIA DEI CERCI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E
VIA DEL CIRCO MASSIMO. RIAPERTURA AL TRAFFICO E TERMINE DELLE DEVIAZIONI
SONO PREVISTE INTONRO ALLE 15,00.
DALLE 9,30 ALLE 12.00 SIT INT IN PIAZZA DEL POPOLO PROMOSSO DAL COMITATO
PENDOLARI FERROVIE RONA NORD PER PROTESTARE CONTRO LA PAVENTATA CHIUSURA
DELLA TRATTA CIVITACASTELLANA-VITERBO. POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN
TUTTA LA ZONA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma