Traffico Roma del 16-11-2019 ore 09:00

Al VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER INCIDENTE CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL

CAPPELLACIO VERS O IL RACCORDO ANULARE

CHIUSO PER LA PRESENSZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA

MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA

FINO ALLE 12,00 CHIUSI PER LAVORI DI PULITURA VIALE FALCONE E BORSELLINO E

VIALE DEI CAVALIERI DI VITTORIO VENETO TRA PAIZZALE CLODIO E VIA TRIONFALE

VERSO LA TRIONFALE

AL CIRCO MASSIMO DALLE 9,00 ALLE 14,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI

PENSIONATI, INDETTA DAI SINDACATI CONFEDERALI, GIA’ DALLE 7,00 DEVIATE LE

LINEEE BUS DI ZONA, CHIUSE VIA DEI CERCI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E

VIA DEL CIRCO MASSIMO. RIAPERTURA AL TRAFFICO E TERMINE DELLE DEVIAZIONI

SONO PREVISTE INTONRO ALLE 15,00.

DALLE 9,30 ALLE 12.00 SIT INT IN PIAZZA DEL POPOLO PROMOSSO DAL COMITATO

PENDOLARI FERROVIE RONA NORD PER PROTESTARE CONTRO LA PAVENTATA CHIUSURA

DELLA TRATTA CIVITACASTELLANA-VITERBO. POSSIBILI DISAGI AL TRAFFICO IN

TUTTA LA ZONA

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

