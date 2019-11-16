Traffico Roma del 16-11-2019 ore 11:30
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CHIUSA AL TRAFFICO PER INCIDENTE VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA TENUTA DELLA
PISANA NELLE DUE DIREZIONI. INCIDNETE CON CODE SU VIA DELLE FORNACI IN
PROSSIMITA’ DI VIA SILVERI
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO VERSO ROMA CENTRO, SULLA SALARIA
ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA
DI GROTTAROSSA.
ANCORA CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO
DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA
AL CIRCO MASSIMO FINO ALLE 14 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI PENSIONATI,
INDETTA DAI SINDACATI CONFEDERALI, DEVIATE LE LINEEE BUS DI ZONA, CHIUSE
INOLTRE VIA DEI CERCI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEL CIRCO
MASSIMO. RIAPERTURA AL TRAFFICO E TERMINE DELLE DEVIAZIONI SONO PREVISTE
INTONRO ALLE 15,00.
QUESTO POMERIGGIO CORTEO DI STUDENTI DA PIAZZA DELL’ESQUILINO A PIAZZA
VENEZIA. MANIFESTAZIONE TRA LE 15 E LE 19 CON PERCORSO, TRA VIA CAVOUR E
VIA DEI FORI IMPERIALI. IN VIA CAVOUR, POSSIBILI DIVIETI DI SOSTA,
ATTENZIONE QUINDI ALLA SEGNALETICA. TANTE LINEE BUS CHE POTREBBERO SUBIRE
DEVIAZIONI.
FINO ALLA MEZZANOTTA PER LAVORI LIMITATI I PERCORSI DELLE LINEE TRAM 3 E
19. I TRAM 3 IN ARRIVO DA TRASTEVERE SI FERMANO A PORTA MAGGIORE, I TRAM
19 FANNO SERVIZIO TRA CENTOCELLE E PORTA MAGGIORE. BUS NAVETTA RAGGIUNGONO
VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma