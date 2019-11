Traffico Roma del 16-11-2019 ore 12:30

CHIUSA AL TRAFFICO PER INCIDENTE VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA TENUTA DELLA

PISANA NELLE DUE DIREZIONI. INCIDNETE CON CODE SU VIA DELLE FORNACI IN

PROSSIMITA’ DI VIA SILVERI

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO VERSO ROMA CENTRO, SULLA SALARIA

ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE E SULLA CASSIA TRA IL RACCORDO ANULARE E VIA

DI GROTTAROSSA.

ANCORA CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO

DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA

AL CIRCO MASSIMO FINO ALLE 14 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEI PENSIONATI,

INDETTA DAI SINDACATI CONFEDERALI, DEVIATE LE LINEEE BUS DI ZONA, CHIUSE

INOLTRE VIA DEI CERCI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEL CIRCO

MASSIMO. RIAPERTURA AL TRAFFICO E TERMINE DELLE DEVIAZIONI SONO PREVISTE

INTONRO ALLE 15,00.

QUESTO POMERIGGIO CORTEO DI STUDENTI DA PIAZZA DELL’ESQUILINO A PIAZZA

VENEZIA. MANIFESTAZIONE TRA LE 15 E LE 19 CON PERCORSO, TRA VIA CAVOUR E

VIA DEI FORI IMPERIALI. IN VIA CAVOUR, POSSIBILI DIVIETI DI SOSTA,

ATTENZIONE QUINDI ALLA SEGNALETICA. TANTE LINEE BUS CHE POTREBBERO SUBIRE

DEVIAZIONI.

FINO ALLA MEZZANOTTA PER LAVORI LIMITATI I PERCORSI DELLE LINEE TRAM 3 E

19. I TRAM 3 IN ARRIVO DA TRASTEVERE SI FERMANO A PORTA MAGGIORE, I TRAM

19 FANNO SERVIZIO TRA CENTOCELLE E PORTA MAGGIORE. BUS NAVETTA RAGGIUNGONO

VALLE GIULIA E PIAZZA RISORGIMENTO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma