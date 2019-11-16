Traffico Roma del 16-11-2019 ore 14:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE
DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA.
DISAGI SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA VIA
BRACCIANENSE: INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE ROMA
IN CITTÀ TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI AL
BIVIO CON VIA CALISTO II.
A MONTE MARIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMNETI IN VIA ANASTASIO II
ALL’ALTEZZA DI VIA DEI SAVORELLI IN DIREZIONE VIA CIPRO.
AD OSTIA PER UN INCIDENTE DISAGI SU VIA DELLE BALENIERE ALL’ALTEZZA DI VIA
ISOLE DEL CAPO VERDE.
CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA
MOSCHEA IN DIREZIONE VIA SALARIA; SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO
OLIMPICO CODE DAL BIVIO PER LA A24 ROMA- TERAMO A VIA NOMENTANA; A
COMPLICARE LA SITUAZIONE IN QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE.
POSSIBILI DISAGI AL CIRCO MASSIMO PER UNA MANIFESTAZIONE:
CHIUSE VIA DEI CERCI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEL CIRCO
MASSIMO FINO ALLE 15:00. POSSIBILI DISAGI. DEVIATE LE LINEEE BUS DELLA
ZONA.
ANCORA CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO
DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma