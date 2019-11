Traffico Roma del 16-11-2019 ore 14:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO E PER UN INCIDENTE

DALL’ARDEATINA ALLA TUSCOLANA LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA.

DISAGI SULLA VIA CASSIA PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA VIA

BRACCIANENSE: INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE ROMA

IN CITTÀ TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI AL

BIVIO CON VIA CALISTO II.

A MONTE MARIO PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMNETI IN VIA ANASTASIO II

ALL’ALTEZZA DI VIA DEI SAVORELLI IN DIREZIONE VIA CIPRO.

AD OSTIA PER UN INCIDENTE DISAGI SU VIA DELLE BALENIERE ALL’ALTEZZA DI VIA

ISOLE DEL CAPO VERDE.

CODE PER TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALICO DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA

MOSCHEA IN DIREZIONE VIA SALARIA; SULLA TANGENZIALE IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO CODE DAL BIVIO PER LA A24 ROMA- TERAMO A VIA NOMENTANA; A

COMPLICARE LA SITUAZIONE IN QUESTO TRATTO ANCHE UN INCIDENTE.

POSSIBILI DISAGI AL CIRCO MASSIMO PER UNA MANIFESTAZIONE:

CHIUSE VIA DEI CERCI, VIA DELL’ARA MASSIMA DI ERCOLE E VIA DEL CIRCO

MASSIMO FINO ALLE 15:00. POSSIBILI DISAGI. DEVIATE LE LINEEE BUS DELLA

ZONA.

ANCORA CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO

DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma