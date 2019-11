Traffico Roma del 16-11-2019 ore 15:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

SULLA VIA CASSIA BIS CODE PER INCIDENTE DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI

SANTA CORNELIA IN USCITA DALLA CITTÀ.

ALLA BARDUINA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI, IN ENTRAMBE

LE DIREZIONI, IN VIA UGO DE CAROLIS ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO NICOLAI.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE ALL’ALTEZZA

DI VIA SAN GIROLAMO EMILIANI IN DIREZIONE PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO.

CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA S.

GETULLO.

CODE PER TRAFFICO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA

DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR

RICORDIAMO CHE ANCORA CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE,

VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.

INFINE POSSIBILI DISAGI IN CENTRO PER UN CORTEO CHE STA SFILANDO TRA PIAZZA

DELL’ESQUILINO E PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: ROBERTA BRUNDU

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma