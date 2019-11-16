Traffico Roma del 16-11-2019 ore 15:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
SULLA VIA CASSIA BIS CODE PER INCIDENTE DA VIA DELLA GIUSTINIANA A VIA DI
SANTA CORNELIA IN USCITA DALLA CITTÀ.
ALLA BARDUINA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI RALLENTAMENTI, IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI, IN VIA UGO DE CAROLIS ALL’ALTEZZA DI VIA FILIPPO NICOLAI.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE ALL’ALTEZZA
DI VIA SAN GIROLAMO EMILIANI IN DIREZIONE PIAZZA S. GIOVANNI DI DIO.
CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA S.
GETULLO.
CODE PER TRAFFICO SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA DA VIA DELLA MAGLIANA A VIA
DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR
RICORDIAMO CHE ANCORA CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE,
VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.
INFINE POSSIBILI DISAGI IN CENTRO PER UN CORTEO CHE STA SFILANDO TRA PIAZZA
DELL’ESQUILINO E PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma