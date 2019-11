Traffico Roma del 16-11-2019 ore 17:00

ROMA INFOMOBILITÀ SABATO 16 NOVEMBRE 2019 ORE 15:20

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

ALLA BARDUINA RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI PER INCIDENTE, IN VIA UGO

DE CAROLIS AL BIVIO CON VIA FILIPPO NICOLAI.

INCIDENTE ANCHE AL PORTUENSE POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PIAZZA DELLA RADIO.

CHIUSO PER ALLAGAMENTO IL SOTTOPASSO DI VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI VIA S.

GETULLO.

IN CENTRO CHIUSURE E DEVIAZIONI PER UN CORTEO CHE DA PIAZZA DELL’ESQUILINO

GIUNGERÀ IN PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS.

ANCORA CHIUSA PER LA PRESENZA DI ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO

DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.

A SEGUITO DELL’ALLERTA METEO IL CIMITERO MONUMENTALE DEL VERANO RIMARRÀ

CHIUSO FINO A TUTTA LA GIORNATA DI LUNEDÌ 18 NOVEMBRE. APERTI GLI UFFICI

AMMINISTRATIVI CON I CONSUETI ORARI”.

LAVORI DI POTATURA IN VIALE ROSSINI, I TRAM DELLA LINEA 3 IN ARRIVO DALLA

STAZIONE DI TRASTEVERE SONO LIMITATI A PORTA MAGGIORE, I TRAM DELLA LINEA

19 LIMITANO IL SERVIZIO TRA CENTOCELLE E PORTA MAGGIORE. IN SERVIZIO UN

COLLEGAMENTO SOSTITUTIVO CON BUS NAVETTA, CHE RAGGIUNGE VALLE GIULIA E

PIAZZA RISORGIMENTO.

