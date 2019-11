Traffico Roma del 16-11-2019 ore 17:30

SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA APPIA LUNGO

LA CARREGGIATA ESTERNA.

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL FORTE BRASCHI ALL’ALTEZZA

DI VIA CARDINALE GARAMPI: CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA PINETA

SACCHETTI.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI

FISCALI IN DIREZIONE CENTRO.

RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA LAVIANO E VIA TEGGIANO IN

ENTRATA IN CITTÀ-

CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN

GIOVANNI.

IN CENTRO CHIUSURE E DEVIAZIONI PER UN CORTEO CHE DA PIAZZA DELL’ESQUILINO

GIUNGERÀ IN PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO, DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS.

CHIUSA PER ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA

PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.

