Traffico Roma del 16-11-2019 ore 17:30
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SUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE DA VIA LAURENTINA A VIA APPIA LUNGO
LA CARREGGIATA ESTERNA.
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DEL FORTE BRASCHI ALL’ALTEZZA
DI VIA CARDINALE GARAMPI: CI TROVIAMO IN PROSSIMITÀ DI VIA DELLA PINETA
SACCHETTI.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI
FISCALI IN DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA LAVIANO E VIA TEGGIANO IN
ENTRATA IN CITTÀ-
CODE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN
GIOVANNI.
IN CENTRO CHIUSURE E DEVIAZIONI PER UN CORTEO CHE DA PIAZZA DELL’ESQUILINO
GIUNGERÀ IN PIAZZA DELLA MADONNA DI LORETO, DEVIATE ANCHE LE LINEE BUS.
CHIUSA PER ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA
PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma