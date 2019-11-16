Traffico Roma del 16-11-2019 ore 18:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA
DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA
IN ENTRATA IN CITTÀ.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI
FISCALI NELLE DUE DIREZIONI.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA TIBURTINA DA VIA COLLI SUL VELINO A VIA DEL
TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI E SULLA VIA PRENESTINA TRA VIA LAVIANO E VIA
TEGGIANO IN ENTRATA IN CITTÀ.
MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN CENTRO TRA PIAZZA DELL’ESQUILINO E PIAZZA
DELLA MADONNA DI LORETO; CHIUSURE E DEVIAZIONE ANCHE PER LE LINEE BUS.
POSSIBILI DISAGI FINO ALLE 19 CIRCA.
CHIUSA PER ALBERI SULLA SEDE STRADALE, VIA DEL FOSSO DELLA MAGLIANA TRA VIA
PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.
SULLA METRO A RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE BALDO DEGLI
UBALDI. IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE VICINE FERMATE DI CORNELIA
E VALLE AURELIA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma