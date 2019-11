Traffico Roma del 16-11-2019 ore 19:30

CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI

GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ.

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI

IN DIREZIONE CENTRO.

RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA COLLI SUL VELINO E VIALE DEL

TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI.

RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA PER ALBERI SULLA SEDE STRADALE VIA DEL FOSSO

DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.

PER LAVORI I TRAM DELLA LINEA 3 IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI TRASTEVERE

LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, SERVIZOIO TRAM LIMITATO ANCHE PER LA

LINEA 19 TRA CENTOCELLE E PORTA MAGGIORE.

IN SERVIZIO BUS NAVETTA DI COLLEGAMENTO, CHE RAGGIUNGE VALLE GIULIA E

PIAZZA RISORGIMENTO.

SULLA METRO A RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE BALDO DEGLI

UBALDI. IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE VICINE FERMATE DI CORNELIA

E VALLE AURELIA.

