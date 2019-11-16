Traffico Roma del 16-11-2019 ore 19:30
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CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULL’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SULLA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI
GROTTAROSSA IN ENTRATA IN CITTÀ.
STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI
IN DIREZIONE CENTRO.
RALLENTAMENTI SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA COLLI SUL VELINO E VIALE DEL
TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI.
RICORDIAMO CHE È ANCORA CHIUSA PER ALBERI SULLA SEDE STRADALE VIA DEL FOSSO
DELLA MAGLIANA TRA VIA PORTUENSE E VIA DELLA MAGLIANA.
PER LAVORI I TRAM DELLA LINEA 3 IN ARRIVO DALLA STAZIONE DI TRASTEVERE
LIMITANO IL SERVIZIO A PORTA MAGGIORE, SERVIZOIO TRAM LIMITATO ANCHE PER LA
LINEA 19 TRA CENTOCELLE E PORTA MAGGIORE.
IN SERVIZIO BUS NAVETTA DI COLLEGAMENTO, CHE RAGGIUNGE VALLE GIULIA E
PIAZZA RISORGIMENTO.
SULLA METRO A RICORDIAMO CHE È CHIUSA PER LAVORI LA STAZIONE BALDO DEGLI
UBALDI. IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE VICINE FERMATE DI CORNELIA
E VALLE AURELIA.
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma