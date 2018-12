Traffico Roma del 16-12-2018 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 7,20 SC

TRAFFICO REGOLARE IN QUESTE ORE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, E REGOLRE LA

CIRCOLAZIONE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI E

DOMENICA DI SHOPPING NALIZIO A ROMA, PER RENDERE PIÙ FLUIDO IL

TRAFFICO CITTADINO POTENZIATO DA IERI IL SERVIZO BUS DEL CENTRO CON

L’AGGIUNTA DELLA NAVETTA SHOPPING, LINEA CIRCOLARE GRATUITA IN PARTENZA ED

ARRIVO A PIAZZALE DELLE CANESTRE.

E OGGI DOMENICA 16 DICEMBRE , TORNA LA TERZA EDIZIONE DI ROMA CITY

TRAIL, PARTENZA E ARRIVO A TRASTEVERE IN PIAZZA SAN COSIMATO: START ALLE

ORE 10,00 CON PERCORSO LUNGO VIA GARIBALDI, GIANICOLO E VILLA PAMPHILI.

CHIUSURE DALLE 09,30 A TERMINE EVENTO, PREVISTO PER LE 13.00, DI VIA

MANARA, VIA MAMELI, VIA GARIBALDI E LUNGO LA PASSEGGIATA DEL GIANICOLO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE

SPAGNA DELLA METROPOLITANA A, I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA

DISCESA DEI PASSEGGERI E USCITA DALLA STAZIONE, L’INGRESSO PER RESTA

CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI BARBERINI O

FLAMINIO.

