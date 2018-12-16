Traffico Roma del 16-12-2018 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SI MANTIENE REGOLARE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, NESSUN
PROBLEMA DI TRAFFICO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE CONSOLARI
CHIUSA PER ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE VIA ANTONIO GRAMSCI
ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI
DOMENICA DI SHOPPING NALIZIO A ROMA, PER RENDERE PIÙ FLUIDO IL
TRAFFICO CITTADINO POTENZIATO DA IERI IL SERVIZO BUS DEL CENTRO CON
L’AGGIUNTA DELLA NAVETTA SHOPPING, LINEA CIRCOLARE GRATUITA IN PARTENZA ED
ARRIVO A PIAZZALE DELLE CANESTRE.
E OGGI DOMENICA 16 DICEMBRE , TORNA LA TERZA EDIZIONE DI ROMA CITY
TRAIL, PARTENZA E ARRIVO A TRASTEVERE IN PIAZZA SAN COSIMATO: START ALLE
ORE 10,00 CON PERCORSO LUNGO VIA GARIBALDI, GIANICOLO E VILLA PAMPHILI.
CHIUSURE DALLE 09,30 A TERMINE EVENTO, PREVISTO PER LE 13.00, DI VIA
MANARA, VIA MAMELI, VIA GARIBALDI E LUNGO LA PASSEGGIATA DEL GIANICOLO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE
SPAGNA DELLA METROPOLITANA A, I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA
DISCESA DEI PASSEGGERI E USCITA DALLA STAZIONE, L’INGRESSO PER RESTA
CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI BARBERINI O
FLAMINIO.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma