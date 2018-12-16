Traffico Roma del 16-12-2018 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ALL’APPIO LATINO PER INCIDENTE CHIUSA AL TRANSITO VIA ACAIA, TRA VIA
VETULONIA E VIA SATRICO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN VIA CILICIA
DISAGI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE
CHIUSA PER ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE VIA ANTONIO GRAMSCI
ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI
BREVI RALLNENTAMENTI SULLA TANGENZIALE EST ALTEZZA SALARIA VERSO SAN
GIOVANNI
A CASUA DELLE BASSE TEMPERATURE ATTENZIONE E’ POSSIBILI INCONTRARE
TRATTI DI STRADA GHIACCIATI EVITIAMO QUINDI MANOVRE IMPROVVISE E BRUSCHE
FRENATE
A TRASTEVERE IN PIENO SVOLGIEMENTO LA TERZA EDIZIONE DI ROMA CITY TRAIL,
FINO ALLE 13.00, CHIUSE DI VIA MANARA, VIA MAMELI, VIA GARIBALDI E LA
PASSEGGIATA DEL GIANICOLO.
SULLA METRO A PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA , I TRENI
EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E USCITA DALLA
STAZIONE, L’INGRESSO RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI POSSONO UTILIZZARE LE
STAZIONI DI BARBERINI O FLAMINIO.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma