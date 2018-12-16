Traffico Roma del 16-12-2018 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ALL’APPIO LATINO PER INCIDENTE CHIUSA AL TRANSITO VIA ACAIA, TRA VIA
VETULONIA E VIA SATRICO, RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN VIA CILICIA
DISAGI PER INCIDENTE ANCHE IN PIAZZA DI SANTA MARIA MAGGIORE
INCIDENE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI NEI
PRESSI DI SAN GIROLAMO EMILIANI
ANCORA CHIUSA PER ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE VIA ANTONIO GRAMSCI
ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI
FUORI ROMA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI CASAL MORENA NEI
PRESSI DI VIA FRANCIA
REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE
A CAUSA DELLE BASSE TEMPERATURE ATTENZIONE E’ POSSIBILI INCONTRARE
TRATTI DI STRADA GHIACCIATI EVITIAMO QUINDI MANOVRE IMPROVVISE E BRUSCHE
FRENATE
A TRASTEVERE IN PIENO SVOLGIEMENTO LA TERZA EDIZIONE DI ROMA CITY TRAIL,
FINO ALLE 13.00, CHIUSE DI VIA MANARA, VIA MAMELI, VIA GARIBALDI E LA
PASSEGGIATA DEL GIANICOLO.
SULLA METRO A LO RICORDIAMO, PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA ,
I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI BARBERINI O FLAMINIO.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma