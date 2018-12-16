Traffico Roma del 16-12-2018 ore 12:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, PER INCIDENTE ANCORA
CHIUSA AL TRANSITO ALL’APPIO LATINO VIA ACAIA, TRA VIA VETULONIA E VIA
SATRICO, FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN VIA CILICIA
INCIDENE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI NEI
PRESSI DI SAN GIROLAMO EMILIANI
ANCORA CHIUSA PER ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE VIA ANTONIO GRAMSCI
ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI
FUORI ROMA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI CASAL MORENA NEI
PRESSI DI VIA FRANCIA
REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE
A TRASTEVERE IN PIENO SVOLGIEMENTO LA TERZA EDIZIONE DI ROMA CITY TRAIL,
FINO ALLE 13.00, CHIUSE VIA MANARA, VIA MAMELI, VIA GARIBALDI E LA
PASSEGGIATA DEL GIANICOLO.
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBLICO, SULLA METRO C MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA
STAZIONE TERMINI PER PROBLEMI TECNICI , I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE SI
PUO’ UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO. SERVIZIO
FERROVIARIO RALLENTATO SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE PER UN
GUASTO ALLA STAZIONE DI SETTEBAGNI
((SULLA METRO A LO RICORDIAMO, PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA
, I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI BARBERINI O FLAMINIO.))
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma