Traffico Roma del 16-12-2018 ore 12:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 SC

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO, PER INCIDENTE ANCORA

CHIUSA AL TRANSITO ALL’APPIO LATINO VIA ACAIA, TRA VIA VETULONIA E VIA

SATRICO, FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN VIA CILICIA

INCIDENE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI NEI

PRESSI DI SAN GIROLAMO EMILIANI

ANCORA CHIUSA PER ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE VIA ANTONIO GRAMSCI

ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI

FUORI ROMA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI CASAL MORENA NEI

PRESSI DI VIA FRANCIA

REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LE DUE CARREGGIATE

A TRASTEVERE IN PIENO SVOLGIEMENTO LA TERZA EDIZIONE DI ROMA CITY TRAIL,

FINO ALLE 13.00, CHIUSE VIA MANARA, VIA MAMELI, VIA GARIBALDI E LA

PASSEGGIATA DEL GIANICOLO.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBLICO, SULLA METRO C MOMENTANEAMENTE CHIUSA LA

STAZIONE TERMINI PER PROBLEMI TECNICI , I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE SI

PUO’ UTILIZZARE IN ALTERNATIVA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO. SERVIZIO

FERROVIARIO RALLENTATO SULLA LINEA AD ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE PER UN

GUASTO ALLA STAZIONE DI SETTEBAGNI

((SULLA METRO A LO RICORDIAMO, PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA

, I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E

L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI

POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI BARBERINI O FLAMINIO.))

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma