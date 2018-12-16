Traffico Roma del 16-12-2018 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 SC
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA PRENESTINA E L’USCITA PER ROMA SUD
E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SU VIA DELLA
STAZIONE DI CESANO ALL’INCROCIO CON VIA BRACCIANESE
RESTA CHIUSA AL TRANSITO SEMPRE PER INCIDENTE ALL’APPIO LATINO VIA ACAIA
TRA VIA VETULONIA E VIA SATRICO, FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN
VIA CILICIA
INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI NEI
PRESSI DI SAN GIROLAMO EMILIANI
ANCORA CHIUSA PER ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE VIA ANTONIO GRAMSCI
ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI
FUORI ROMA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI CASAL MORENA NEI
PRESSI DI VIA FRANCIA
SULLA METRO A LO RICORDIAMO, PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA ,
I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E
L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI
POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI BARBERINI O FLAMINIO.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma