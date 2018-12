Traffico Roma del 16-12-2018 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 SC

SUL RACCORDO ANULARE, PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA PRENESTINA E L’USCITA PER ROMA SUD

E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI A NORD DELLA CAPITALE SU VIA DELLA

STAZIONE DI CESANO ALL’INCROCIO CON VIA BRACCIANESE

RESTA CHIUSA AL TRANSITO SEMPRE PER INCIDENTE ALL’APPIO LATINO VIA ACAIA

TRA VIA VETULONIA E VIA SATRICO, FORTI RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO IN

VIA CILICIA

INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE, RALLENTAMENTI NEI

PRESSI DI SAN GIROLAMO EMILIANI

ANCORA CHIUSA PER ALBERI CADUTI SULLA SEDE STRADALE VIA ANTONIO GRAMSCI

ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO BUOZZI

FUORI ROMA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SU VIA DI CASAL MORENA NEI

PRESSI DI VIA FRANCIA

SULLA METRO A LO RICORDIAMO, PARZIALMENTE RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA ,

I TRENI EFFETTUANO FERMATE PER CONSENTIRE LA DISCESA DEI PASSEGGERI E

L’USCITA DALLA STAZIONE. L’INGRESSO INVECE RESTA CHIUSO, IN ALTERNATIVA SI

POSSONO UTILIZZARE LE STAZIONI DI BARBERINI O FLAMINIO.

