Traffico Roma del 16-12-2018 ore 14:30

disagi sulla cassia bis all’altezza di via giustiniana verso il centro

città, la causa un incidente

ancora problemi in via acacia tra via vetulonia e via satrico per un

incidente con conseguenti ripercussioni al traffico in via cilicia

come ogni domenica via dei fori imperiali è isola pedonale per l’intera

giornata, cambio di percorso dunque per le linee del trasporto pubblico di

solito in transito

dalle 20.30 all’olimmpico si gioca roma-genova, posticipo di campionato di

serie a previste le consuete limitazioni al traffico e alla sosta sulle

strade a ridosso dell’impianto sportivo l’area del foro italico è

raggiungibile con il tram 2 e con 14 linee di bus in arrivo da ogni parte

della città

questa sera ultima corsa per le tre linee metropolitane alle 23.30.

per quanto riguarda la metro a, riaperta parzialemente la stazione spagna

per permettere l’uscita dei passeggeri, resta invece chiuso l’ingresso, in

altrnativa si possono utlizzare le stazioni barberini o flaminio.

ricordiamo la chiusura della stazione repubblica, dunque i treni transitano

senza fermare

