Traffico Roma del 16-12-2018 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 1520 D.R.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

ANCORA DISAGI SULLA CASSIA BIS PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA

GIUSTINIANA CI SONO CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE

COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE PER L’INTERA

GIORNATA, CAMBIO DI PERCORSO DUNQUE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI

SOLITO IN TRANSITO

DALLE 20.30 ALL’OLIMMPICO SI GIOCA ROMA-GENOA, POSTICIPO DI CAMPIONATO DI

SERIE A PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE

STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO L’AREA DEL FORO ITALICO È

RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE

DELLA CITTÀ

POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. FINO AL 23

DICEMBRE, DUNQUE, NEI WEEK END, E QUINDI ANCHE OGGI PER RAGGIUNGERE IL

CENTRO E LE STRADE DELLO SHOPPING PIÙ CORSE BUS E PIÙ CORSE SULLE METRO

DELLA LINEA A E B/B1.

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma