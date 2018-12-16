Traffico Roma del 16-12-2018 ore 15:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 1520 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
ANCORA DISAGI SULLA CASSIA BIS PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA
GIUSTINIANA CI SONO CODE IN ENTRATA ALLA CAPITALE
COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE PER L’INTERA
GIORNATA, CAMBIO DI PERCORSO DUNQUE PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI
SOLITO IN TRANSITO
DALLE 20.30 ALL’OLIMMPICO SI GIOCA ROMA-GENOA, POSTICIPO DI CAMPIONATO DI
SERIE A PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE
STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO L’AREA DEL FORO ITALICO È
RAGGIUNGIBILE CON IL TRAM 2 E CON 14 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA OGNI PARTE
DELLA CITTÀ
POTENZIATO IL TRASPORTO PUBBLICO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. FINO AL 23
DICEMBRE, DUNQUE, NEI WEEK END, E QUINDI ANCHE OGGI PER RAGGIUNGERE IL
CENTRO E LE STRADE DELLO SHOPPING PIÙ CORSE BUS E PIÙ CORSE SULLE METRO
DELLA LINEA A E B/B1.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma