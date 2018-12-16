Traffico Roma del 16-12-2018 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BREVI CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN
ENTRATA ALLA CAPITALE,
TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LA
DIRAMAZIONE ROMA NORD E SETTEBAGNI NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE PORTA
DI ROMA, E TRAFFICATA TUTTA L’AREA VICINA
COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE PER L’INTERA
GIORNATA, CAMBIO DI PERCORSO DUNQUE, PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI
SOLITO IN TRANSITO.
POTENZIATO INOLTRE, IL TRASPORTO PUBBLICO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. FINO
AL 23 DICEMBRE, DUNQUE, NEI WEEK END, E QUINDI ANCHE OGGI PER RAGGIUNGERE
IL CENTRO E LE STRADE DELLO SHOPPING PIÙ CORSE BUS E PIÙ CORSE SULLE METRO
DELLA LINEA A E B/B1.
E RICORDIAMO CHE OGGI COME OGNI DOMENICA L’ULTIMA CORSA SERALE PER LE TRE
LINEE METROPOLITANE ALLE 23.30.
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma