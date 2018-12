Traffico Roma del 16-12-2018 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 D.R.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

BREVI CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN

ENTRATA ALLA CAPITALE,

TRAFFICATA LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LA

DIRAMAZIONE ROMA NORD E SETTEBAGNI NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE PORTA

DI ROMA, E TRAFFICATA TUTTA L’AREA VICINA

COME OGNI DOMENICA VIA DEI FORI IMPERIALI È ISOLA PEDONALE PER L’INTERA

GIORNATA, CAMBIO DI PERCORSO DUNQUE, PER LE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI

SOLITO IN TRANSITO.

POTENZIATO INOLTRE, IL TRASPORTO PUBBLICO PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE. FINO

AL 23 DICEMBRE, DUNQUE, NEI WEEK END, E QUINDI ANCHE OGGI PER RAGGIUNGERE

IL CENTRO E LE STRADE DELLO SHOPPING PIÙ CORSE BUS E PIÙ CORSE SULLE METRO

DELLA LINEA A E B/B1.

E RICORDIAMO CHE OGGI COME OGNI DOMENICA L’ULTIMA CORSA SERALE PER LE TRE

LINEE METROPOLITANE ALLE 23.30.

E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma