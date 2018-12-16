Traffico Roma del 16-12-2018 ore 17:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
BREVI CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN
ENTRATA A ROMA
TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE CODA DA TORRENOVA VERSO IL G.R.A.
IN QUESTE ORE C’È TRAFFICO INTORNO AI CENTRI COMMERCIALI DELLA CAPITALE,
PIÙ INTENSO PORTA DI ROMA ABBIAMO INFATTI RALLENTAMENTI IN TUTTA L’AREA
VICINA IL CENTRO COMMERCIALE CON CODE TRA LE USCITE SALARIA E SETTEBAGNI
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE
TRAFFICO A SUD DEL RACCORRO, SI RALLENTA CON CODE NEI DUE SENSI TRA LE
USITE CIAMPINO-PRENESTINA;
QUESTA SERA ALL’OLIMPICO PER IL POSTICIPO DI CAMPIONATO DI SERIE A ALLE
20.30 INIZIA LA SFIDA ROMA-GENOA, PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL
TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
L’AREA DEL FORO ITALICO È RAGGIUNGIBILE CON 15 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA
OGNI PARTE DELLA CITTÀ, MA LO STADIO SI PUÒ RAGGIUNGERE ANCHE LA METRO A
SCENDENDO ALLA STAZIONE FLAMINIO E POI DA QUI IL TRAM 2
VERSO MANCINI
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma