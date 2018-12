Traffico Roma del 16-12-2018 ore 17:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 D.R.

BREVI CODE PER TRAFFICO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN

ENTRATA A ROMA

TRAFFICO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE CODA DA TORRENOVA VERSO IL G.R.A.

IN QUESTE ORE C’È TRAFFICO INTORNO AI CENTRI COMMERCIALI DELLA CAPITALE,

PIÙ INTENSO PORTA DI ROMA ABBIAMO INFATTI RALLENTAMENTI IN TUTTA L’AREA

VICINA IL CENTRO COMMERCIALE CON CODE TRA LE USCITE SALARIA E SETTEBAGNI

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE

TRAFFICO A SUD DEL RACCORRO, SI RALLENTA CON CODE NEI DUE SENSI TRA LE

USITE CIAMPINO-PRENESTINA;

QUESTA SERA ALL’OLIMPICO PER IL POSTICIPO DI CAMPIONATO DI SERIE A ALLE

20.30 INIZIA LA SFIDA ROMA-GENOA, PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL

TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

L’AREA DEL FORO ITALICO È RAGGIUNGIBILE CON 15 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA

OGNI PARTE DELLA CITTÀ, MA LO STADIO SI PUÒ RAGGIUNGERE ANCHE LA METRO A

SCENDENDO ALLA STAZIONE FLAMINIO E POI DA QUI IL TRAM 2

VERSO MANCINI

