Traffico Roma del 16-12-2018 ore 18:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
TRAFFICO INTENSO DIRAMAZIONE ROMA NORD, CODE DA SETTEBAGNI AL RACCORDO IN
ENTRATA ALLA CAPITALE
PER IL TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ABBIAMO CODE
DA TORRENOVA VERSO IL G.R.A.
IN QUESTE ORE C’È TRAFFICO INTORNO AI CENTRI COMMERCIALI DELLA CAPITALE,
PIÙ INTENSO PORTA DI ROMA ABBIAMO INFATTI RALLENTAMENTI IN TUTTA L’AREA
VICINA IL CENTRO COMMERCIALE CON CODE TRA LE USCITE SALARIA E SETTEBAGNI
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE
TRAFFICO A SUD DEL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTRENA SI RALLENTA CON CODE
TRA LE USITE ARDEATINA-ROMANINA;
INCIDENTE SULLA PONTINA CODE DA POMEZIA NORD A PRATICA DI MARE IN DIREZIONE
DI ROMA
IL TRASPORTO:
SULLA METRO A, PER VERIFICHE TECNICHE, NON SI PUÒ ENTRARE DALLE STAZIONI DI
SPAGNA E DI BARBERINI CHE SONO QUINDI CHIUSE IN INGRESSO, I;
LE DUE STAZIONI SONO APERTE SOLO PER CONSENTIRE L’USCITA DEI PASSEGGERI;
INOLTRE , CONTINUA ANCHE LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE REPUBBLICA
DELLA METRO A, DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE
INFINE, QUESTA SERA ALL’OLIMPICO PER IL POSTICIPO DI CAMPIONATO DI SERIE A
ALLE 20.30 INIZIA LA SFIDA ROMA-GENOA, PREVISTE LE CONSUETE LIMITAZIONI AL
TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
L’AREA DEL FORO ITALICO È RAGGIUNGIBILE CON 15 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA
OGNI PARTE DELLA CITTÀ, MA LO STADIO SI PUÒ RAGGIUNGERE ANCHE LA METRO A
SCENDENDO ALLA STAZIONE FLAMINIO E POI DA QUI IL TRAM 2
VERSO MANCINI
E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma