Traffico Roma del 16-12-2018 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
PER IL TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ABBIAMO CODE
DA TORRENOVA VERSO IL G.R.A.
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROM-L’AQUILA, CODE DA PORTONACCIO IN
DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;
A SUD DEL RACCORDO, ANCHE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA BREVI
CODE NEL TRATTO APPIA -ARDEATINA; PER IL SOLO TRAFFICO IN CARREGGIATA
ESTRENA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI E TRA LE USCITE LAURENTINA-APPIA;
IN CITTÀ C’È TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALIACO, CODE DA CORSO FRANCIA VERSO
LO STADIO; ALL’OLIMPICO INFATTI QUESTA SERA PER IL POSTICIPO DI CAMPIONATO
DI SERIE A ALLE 20.30 INIZIA LA SFIDA ROMA-GENOA, PREVISTE LE CONSUETE
LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO
SPORTIVO.
L’AREA DEL FORO ITALICO È RAGGIUNGIBILE CON 15 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA
OGNI PARTE DELLA CITTÀ, MA LO STADIO SI PUÒ RAGGIUNGERE ANCHE LA METRO A
SCENDENDO ALLA STAZIONE FLAMINIO E POI DA QUI IL TRAM 2
VERSO MANCINI
IL TRASPORTO:
SULLA METRO A, PER VERIFICHE TECNICHE, NON SI PUÒ ENTRARE DALLE STAZIONI DI
SPAGNA E DI BARBERINI CHE SONO QUINDI CHIUSE IN INGRESSO;
LE DUE STAZIONI SONO APERTE SOLO PER CONSENTIRE L’USCITA DEI PASSEGGERI;
ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA
PINCINANA-FLAMINIO
INOLTRE, CONTINUA ANCHE LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE REPUBBLICA
DELLA METRO A, DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE
PER QUESTA SERA E’ TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma