Traffico Roma del 16-12-2018 ore 19:30

VIABILITÀ ROMA DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 D.R.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI

PER IL TRAFFICO E PER UN INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ABBIAMO CODE

DA TORRENOVA VERSO IL G.R.A.

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROM-L’AQUILA, CODE DA PORTONACCIO IN

DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST;

A SUD DEL RACCORDO, ANCHE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA BREVI

CODE NEL TRATTO APPIA -ARDEATINA; PER IL SOLO TRAFFICO IN CARREGGIATA

ESTRENA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI E TRA LE USCITE LAURENTINA-APPIA;

IN CITTÀ C’È TRAFFICO SU VIA DEL FORO ITALIACO, CODE DA CORSO FRANCIA VERSO

LO STADIO; ALL’OLIMPICO INFATTI QUESTA SERA PER IL POSTICIPO DI CAMPIONATO

DI SERIE A ALLE 20.30 INIZIA LA SFIDA ROMA-GENOA, PREVISTE LE CONSUETE

LIMITAZIONI AL TRAFFICO E ALLA SOSTA SULLE STRADE A RIDOSSO DELL’IMPIANTO

SPORTIVO.

L’AREA DEL FORO ITALICO È RAGGIUNGIBILE CON 15 LINEE DI BUS IN ARRIVO DA

OGNI PARTE DELLA CITTÀ, MA LO STADIO SI PUÒ RAGGIUNGERE ANCHE LA METRO A

SCENDENDO ALLA STAZIONE FLAMINIO E POI DA QUI IL TRAM 2

VERSO MANCINI

IL TRASPORTO:

SULLA METRO A, PER VERIFICHE TECNICHE, NON SI PUÒ ENTRARE DALLE STAZIONI DI

SPAGNA E DI BARBERINI CHE SONO QUINDI CHIUSE IN INGRESSO;

LE DUE STAZIONI SONO APERTE SOLO PER CONSENTIRE L’USCITA DEI PASSEGGERI;

ATTIVO SERVIZIO BUS DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-PORTA

PINCINANA-FLAMINIO

INOLTRE, CONTINUA ANCHE LA COMPLETA CHIUSURA DELLA STAZIONE REPUBBLICA

DELLA METRO A, DUNQUE I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARE

PER QUESTA SERA E’ TUTTO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma