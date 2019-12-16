Traffico Roma del 16-12-2019 ore 07:30
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TRAFFICO IN AUMENTO CON LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE,
VEDIAMO NEL DETTAGLIO CODE LUNGO IL GRA SULLA CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASILINA ALL’APPIA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 GLI INCOLONNAMENTI SONO
DOVUTI AD UN INCIDENTE DOPO FIORENTINI, CON CODE DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST
PER QUANTO RIGUARDA LE STRADE CHE PORTANO AL CENTRO FILE SULLA PONTINA DA
POMEZIA NORD A VIA DI DECIMA E COME SEMPRE TRAFFICO CON FILE SULLA FLAMINIA
E SULLA SALARIA
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA VITELLIA ZONA VILLA PAMPHILI
ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE XIII
PROBLEMI STAMATTINA SULLA LINEA METRO B DOVE LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA A
CAUSA DI UN MALORE DI PASSEGGERO A BORDO DI UN TRENO ALLA STAZIONE
CAVOUR.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma