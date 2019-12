Traffico Roma del 16-12-2019 ore 07:30

TRAFFICO IN AUMENTO CON LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E SCOLASTICHE,

VEDIAMO NEL DETTAGLIO CODE LUNGO IL GRA SULLA CARREGGIATA INTERNA DALLA

CASILINA ALL’APPIA E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 GLI INCOLONNAMENTI SONO

DOVUTI AD UN INCIDENTE DOPO FIORENTINI, CON CODE DAL RACCORDO ALLA

TANGENZIALE EST

PER QUANTO RIGUARDA LE STRADE CHE PORTANO AL CENTRO FILE SULLA PONTINA DA

POMEZIA NORD A VIA DI DECIMA E COME SEMPRE TRAFFICO CON FILE SULLA FLAMINIA

E SULLA SALARIA

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA VITELLIA ZONA VILLA PAMPHILI

ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE XIII

PROBLEMI STAMATTINA SULLA LINEA METRO B DOVE LA CIRCOLAZIONE INTERROTTA A

CAUSA DI UN MALORE DI PASSEGGERO A BORDO DI UN TRENO ALLA STAZIONE

CAVOUR.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma