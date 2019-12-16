Traffico Roma del 16-12-2019 ore 08:00
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TRAFFICO SEMPRE PIÙ INTENSO CON LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE E
SCOLASTICHE, VEDIAMO CODE SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA
CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE RALLENTATI
DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DI NUOVO DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA DEL MARE,
PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24
INCOLONNAMENTI PER UN INCIDENTE PRECEDENTE CON CODE DAL RACCORDO ALLA
TANGENZIALE EST, QUI CODE DA VIA DELLE VALLI A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO
LO STADIO E DA LARGO PASSAMONTI A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO SULLA ROMA FIUMICINO DA VIA ISACCO NEWTON A
VIALE DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR.
VERSO IL CENTRO FILE SULLA PONTINA DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI
DECIMA E DA TOR DE CENCI A VIALE OCEANO ATLANTICO; COME SEMPRE TRAFFICO
CON FILE SULLA FLAMINIA E SULLA SALARIA SULL’AURELIA E SULL’ARDEATINA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA VITELLIA ZONA VILLA PAMPHILI
ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE XIII
SULLA LINEA METRO B PRECEDENTEMENTE INTERROTTA PER UN MALORE DI UN
PASSEGGERO ALLA STAZIONE CAVOUR, LA CIRCOLAZIONE È IN GRADUALE RIPRESA .
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma