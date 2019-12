Traffico Roma del 16-12-2019 ore 08:30

SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD

ALLA NOMENTANA, DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI

PROCEDE RALLENTATI DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DI NUOVO DALLA ROMA FIUMICINO

ALLA VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO

URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, QUI

CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E

DAL BIVIO PER LA A24 A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI

INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO DELLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR.

FILE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO; E FILE SULLE

PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO

RESTANO I RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA VITELLIA ZONA VILLA

PAMPHILI ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE XIII

SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CHIUSURA NOTTURNA DELLA GALLERIA PITTALUGA

PER VERIFICHE TECNICHE. TRA LE 22 E LE 6, QUESTA NOTTE IN DIREZIONE DELLA

TANGENZIALE EST.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma