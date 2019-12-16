Traffico Roma del 16-12-2019 ore 08:30
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SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD
ALLA NOMENTANA, DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI
PROCEDE RALLENTATI DALLA CASSIA ALL’AURELIA E DI NUOVO DALLA ROMA FIUMICINO
ALLA VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST, QUI
CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO STADIO E
DAL BIVIO PER LA A24 A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO DELLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR.
FILE SULLA PONTINA DAL RACCORDO A VIALE OCEANO ATLANTICO; E FILE SULLE
PRINCIPALI STRADE VERSO IL CENTRO
RESTANO I RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA VITELLIA ZONA VILLA
PAMPHILI ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE XIII
SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CHIUSURA NOTTURNA DELLA GALLERIA PITTALUGA
PER VERIFICHE TECNICHE. TRA LE 22 E LE 6, QUESTA NOTTE IN DIREZIONE DELLA
TANGENZIALE EST.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma