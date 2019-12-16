Traffico Roma del 16-12-2019 ore 09:30
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IN APERTURA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII VERSO IL FORO ITALICO
SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE DALLA CASSIA
BIS ALLA NOMENTANA, DALLA CASILINA ALL’ARDEATINA , MENTRE IN CARREGGIATA
ESTERNA SI PROCEDE RALLENTATI DALLA CASSIA BIS ALLA CASSIA, DA VIA DELLA
MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A FIORENTINI E
PROSEGUENDO DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST E DA TOGLIATTI AL RACCORDO
IN USCITA DALLA CITTà,
SULLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO LO STADIO E DAL BIVIO PER LA A24 A TRATTI FINO VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO DELLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR.
RESTANO I RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA VITELLIA ZONA VILLA
PAMPHILI ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE XIII
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma