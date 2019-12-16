Traffico Roma del 16-12-2019 ore 10:00
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IN APERTURA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII VERSO IL FORO ITALICO
SUL GRA LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER UN INCIDENTE DALLA CASSIA
BIS ALLA NOMENTANA, ED ORA DALLA CASILINA ALL’APPIA , MENTRE IN
CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DA VIA DELLA MAGLIANA ALLA
VIA DEL MARE, PIÙ AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA. SUL TRATTO
URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO A FIORENTINI E PROSEGUENDO DA
PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST E DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DALLA
CITTà,
SULLA TANGENZIALE INCOLONNAMENTI DA VIA DEI MONTI TIBURTINI VIALE DELLA
MOSCHEA VERSO LO STADIO E DAL BIVIO PER LA A24 A TRATTI FINO VIALE
CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI
INCOLONNAMENTI SULL’INTERO PERCORSO DELLA ROMA FIUMICINO VERSO L’EUR.
RESTANO I RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SU VIA VITELLIA ZONA VILLA
PAMPHILI ALL’ALTEZZA DI VIA LEONE XIII
ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SUL LUNGOTEVERE VITTORIO GASSMAN
ALL’ALTEZZA DEL LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA
ALTRI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE ADRIATICO TRA VIA DELLA VERNA
E VIA DEI MONTI LESSINI VERSO VIALE JONIO.
ED UNO ANCORA SULLA CRISTOFORO COLOMBO NEI PRESSI DI VIA PONTINA VERSO IL
CENTRO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma