Traffico Roma del 16-12-2019 ore 12:30
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IN APERTURA A CAUSA DI UN INCIDENTE E’ ANCORA CHIUSO IL TUNNEL DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII VERSO IL FORO ITALICO
RIMANGONO LE COSE A TRATTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI IN CITTà PER UN INCIDENTE IN VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DELLA
CIRCONVALLAZIONE AURELIA VERSO IL CENTRO ED UN ALTRO IN VIA DELLA MAGLIANA
TRA VIA ALESSANDRO MARCHETTI E VIA GAETANO ARTURO CROCCO NELLE DUE
DIREZIONI
RALLENTAMENTI PER TRAFFICO SU VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO
DELL’URBE
DIFFICOLTà DI CIRCOLAZIONE PER UN VEICOLO IN AVARIA SU CORSO D’ITALIA NEL
SOTTOPASSO DIREZIONE VIA NOMENTANA
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma