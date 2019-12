Traffico Roma del 16-12-2019 ore 13:30

ANCORA CHIUSO PER UN INCIDENTE IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII

VERSO IL FORO ITALICO,

E A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL TUNNEL CI SONO CODE A TRATTI IN VIA DELLA

PINETA SACCHETTI APARTIRE DA VIA VITTORIO MONTIGLIO, IN DIREZIONE VIA

TRIONFALE; CODE PER LA CHIUSURA ANCHE IN VIA ENRICO PESTALOZZI E IN VIA

MARIO FANI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEGNALIAMO POI UN INCIDENTE IN VIALE DI TOR DI QUINTO, ALL’ ALTEZZA LARGO

DELL’ARMA DI CAVALLERIA, IN DIREZIONE GRA ­

CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA COLLATINA, NEI PRESSI DI VIA GUGLIELMO

SANSONI

TRAFFICO RALLENTATO IN PIAZZA LITUANIA, PER UN ULTIMO INCIDENTE ALL’ALTEZZA

DI VIA LIMA

AL COLLATINO, PER LAVORI IN VIA GIUSEPPE ANTONIO ANDRULLI

CI SONO FILE IN DIREZIONE VIA TIBURTINA ­

IN FINE SEGNALIAMO POI LA CHIUSURA TEMPORANEA, PER LAVORI GASDOTTO, IN VIA

DEL PESCACCIO, TRA PARCHEGGIO- METRO – E VIA DI BRAVA, IN QUESTA DIREZIONE

