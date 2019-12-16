Traffico Roma del 16-12-2019 ore 15:30
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RIAPERTO DOPO PRECEDENTE UN INCIDENTE IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI
XXIII VERSO IL FORO ITALICO,
PER LA PRECEDENTE CHIUSURA DEL TUNNEL IL TRAFFICO RESTA INTENSO NELLE VIE
CIRCOSTANTI, QUINDI IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI, IN DIREZIONE VIA
TRIONFALE, ED ANCHE IN VIA ENRICO PESTALOZZI E VIA MARIO FANI IN ENTRAMBE
LE DIREZIONI
PER UN INCIDENTE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA, CODE TRA LA DIRAMAZIONE
ROMA NORD E TIBURTINA, IN DIREZIONE OPPOSTA QUINDI IN CARREGGIATA ESTERNA
CODE PER CURIOSI DA PRENESTINA A TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL GRA PER DIFFICOLTA
DI IMMISSIONE SULLA CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DELL’INCIDENTE
INCIDENTE IN VIA ANASTASIO II, CODE TRA VIA BALDO DEGLI UBALDI E VIALE
DEGLI AMMIRAGLI IN DIREZIONE PIAZZALE DEGLI EROI
ALL’AQUILINO POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN’ALTRO INCIDENTE IN VIA
STATILIA, IN PROSSIMITÀ PIAZZA DI PORTA MAGGIORE
ULTIMO INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA METRO EUR MAGLIANA E CI
SONO FILE, NEI DUE SENSI;
AL COLLATINO, PER LAVORI IN VIA GIUSEPPE ANTONIO ANDRULLI
CI SONO FILE IN DIREZIONE VIA TIBURTINA
PER LAVORI DI POTATURA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA FRA VIA DI
MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
ANCORA CHIUSA, PER LAVORI GASDOTTO, VIA DEL PESCACCIO, TRA PARCHEGGIO-
METRO – E VIA DI BRAVA, IN QUESTA DIREZIONE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma