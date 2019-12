Traffico Roma del 16-12-2019 ore 17:00

SUL GRA, TRAFFICO NON BLOCCATO NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI TIBURTINA,

DOPO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE

TUTTAVIA, RESTANO TRAFFICATE LE DUE CARREGGIATE

SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA BIS,

MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE DA VIA FIORENTI A

TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA E VERSO LA TAGENZIALE FILE A PARTIRE DA

VIA FIORENTINI

TRAFFICO ANCHE AL FORO ITALICO, TRATTO DI TANGENZIALE, FILE DA VIA DEGLI

ORTI DELLA FARNESINA A VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PIÙ

AVANTI ALTRE FILE, TRA LARGO RODOLFO LANCIANI-VIA DEI MONTI TIBURTINI E

L’USCITA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI NELLE DUE DIREZIONI,

A ROMA SUD, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA METRO

EUR MAGLIANA E CI SONO FILE, NEI DUE SENSI;

AL COLLATINO, PER LAVORI IN VIA GIUSEPPE ANTONIO ANDRULLI

FILE IN DIREZIONE DI VIA TIBURTINA

PER LAVORI DI POTATURA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIALE

BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

ANCORA CHIUSA, PER LAVORI GASDOTTO, VIA DEL PESCACCIO, TRA PARCHEGGIO-

METRO – E VIA DI BRAVA, IN QUESTA DIREZIONE

È TUTTO

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma