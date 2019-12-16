Traffico Roma del 16-12-2019 ore 17:00
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SUL GRA, TRAFFICO NON BLOCCATO NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DI TIBURTINA,
DOPO L’INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO A SEGUITO DI UN INCIDENTE
TUTTAVIA, RESTANO TRAFFICATE LE DUE CARREGGIATE
SULLA CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA DALLA CASSIA BIS,
MENTRE, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE DA VIA FIORENTI A
TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA E VERSO LA TAGENZIALE FILE A PARTIRE DA
VIA FIORENTINI
TRAFFICO ANCHE AL FORO ITALICO, TRATTO DI TANGENZIALE, FILE DA VIA DEGLI
ORTI DELLA FARNESINA A VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PIÙ
AVANTI ALTRE FILE, TRA LARGO RODOLFO LANCIANI-VIA DEI MONTI TIBURTINI E
L’USCITA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI NELLE DUE DIREZIONI,
A ROMA SUD, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA METRO
EUR MAGLIANA E CI SONO FILE, NEI DUE SENSI;
AL COLLATINO, PER LAVORI IN VIA GIUSEPPE ANTONIO ANDRULLI
FILE IN DIREZIONE DI VIA TIBURTINA
PER LAVORI DI POTATURA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIALE
BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
ANCORA CHIUSA, PER LAVORI GASDOTTO, VIA DEL PESCACCIO, TRA PARCHEGGIO-
METRO – E VIA DI BRAVA, IN QUESTA DIREZIONE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma