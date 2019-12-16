Traffico Roma del 16-12-2019 ore 17:30
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CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN
DIREZIONE SALARIA, RIPERCUSSIONI PER LA CHIUSURA SUL TRATTO URBANO DELLA
A24 ROMA-TERAMO VERSO LA TAGENZIALE FILE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI
IN DIREZIONE OPPOSTA PER IL SOLO TRAFFICO CODE DA VIA FIORENTI A TOR
CERVARA VERSO IL GRA
TRAFFICO INTENSO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA CODA A TRATTI DALLA CASSIA A CIAMPINO
IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER
L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO A QUELLA PER LA ROMANINA
TRAFFICO ANCHE AL FORO ITALICO, TRATTO DI TANGENZIALE, FILE DA VIA DEGLI
ORTI DELLA FARNESINA A VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PIÙ
AVANTI ALTRE FILE, TRA LARGO RODOLFO LANCIANI-VIA DEI MONTI TIBURTINI E
L’USCITA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI NELLE DUE DIREZIONI,
A ROMA SUD, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA METRO
EUR MAGLIANA E CI SONO FILE, NEI DUE SENSI;
AL COLLATINO, PER LAVORI IN VIA GIUSEPPE ANTONIO ANDRULLI FILE IN DIREZIONE
DI VIA TIBURTINA
PER LAVORI DI POTATURA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIALE
BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
ANCORA CHIUSA, PER LAVORI GASDOTTO, VIA DEL PESCACCIO, TRA PARCHEGGIO-
METRO – E VIA DI BRAVA, IN QUESTA DIREZIONE
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma