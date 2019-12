Traffico Roma del 16-12-2019 ore 17:30

CHIUSA PER UN INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA IN

DIREZIONE SALARIA, RIPERCUSSIONI PER LA CHIUSURA SUL TRATTO URBANO DELLA

A24 ROMA-TERAMO VERSO LA TAGENZIALE FILE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI

IN DIREZIONE OPPOSTA PER IL SOLO TRAFFICO CODE DA VIA FIORENTI A TOR

CERVARA VERSO IL GRA

TRAFFICO INTENSO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA CODA A TRATTI DALLA CASSIA A CIAMPINO

IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER

L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO A QUELLA PER LA ROMANINA

TRAFFICO ANCHE AL FORO ITALICO, TRATTO DI TANGENZIALE, FILE DA VIA DEGLI

ORTI DELLA FARNESINA A VIALE DELLA MOSCHEA, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI; PIÙ

AVANTI ALTRE FILE, TRA LARGO RODOLFO LANCIANI-VIA DEI MONTI TIBURTINI E

L’USCITA PER IL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI NELLE DUE DIREZIONI,

A ROMA SUD, SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DELLA METRO

EUR MAGLIANA E CI SONO FILE, NEI DUE SENSI;

AL COLLATINO, PER LAVORI IN VIA GIUSEPPE ANTONIO ANDRULLI FILE IN DIREZIONE

DI VIA TIBURTINA

PER LAVORI DI POTATURA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIALE

BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

ANCORA CHIUSA, PER LAVORI GASDOTTO, VIA DEL PESCACCIO, TRA PARCHEGGIO-

METRO – E VIA DI BRAVA, IN QUESTA DIREZIONE

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma