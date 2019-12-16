Traffico Roma del 16-12-2019 ore 18:00
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ANCORA CHIUSA PER INCIDENTE LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA IN DIREZIONE SALARIA, E SULLA TANGENZIALE FILE A TRATTI DA CORSO
DI FRANCIA ALLO SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREIZONE STADIO DA
VIALE CASTRENSE ALLA TIBURTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, DA VIA FIORENTINI VERSO LA
TAGENZIALE, ALTRE CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA VIALE TOGLIATTI
PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE IL TRAFFICO E’ INTENSO LUNGO LE DUE
CARREGGIATE, IN PARTICOLARE IN QUELLA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA
CASSIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LO SVINCOLO A24 E TRA
CASILINA E APPIA.
STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E CODE DALLA ROMA
FIUMICNO ALLA CASILINA E TRA PRENESTINA E SVINCOLO A24
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CHIUSA LA GALLERIA PITTALUGA PER VERIFICHE
TECNICHE. TRA LE 22 E LE 6, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
DA OGGI INOLTRE RIPRENDONO I LAVORI LAVORI NOTTURNI PER L’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA
TRIONFALE. SINO A SABATO, TRA LE 21 E LE 6,IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma