Traffico Roma del 16-12-2019 ore 19:00

INCIDENTE RISOLTO E RIAPERTA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE

INTERNA IN DIREZIONE SALARIA

TRAFFICO SULLA TANGENZIALE AL FORO ITALICO, A TRATTI FILE DA CORSO DI

FRANCIA ALLO SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREIZONE STADIO DA VIALE

CASTRENSE ALLA TIBURTINA

TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CODE DA VIA

FIORENTINI VERSO LA TAGENZIALE, ALTRE CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA

VIALE TOGLIATTI

PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SULLE DUE

CARREGGIATE

IN CARREGGIATA INTERNA CODA A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PIU’

AVANTI DA LA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER

L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO A QUELLA PER LA CASILINA E TRA PRENESTINA E LO

SVINCOLO PER LA A24

ANCORA CHIUSA, PER LAVORI GASDOTTO, VIA DEL PESCACCIO, TRA PARCHEGGIO-

METRO – E VIA DI BRAVA, IN QUESTA DIREZIONE

AL TUFELLO SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA GIOVANNI CONTI ALL’ALTEZZA DI VIA

ANTONIO DE CURTIS RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE VIA DELLE VIGNE NUOVE

ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASAL PALOCCO, NEI PRESSI DI VIALE ALLESSANDRO

MAGNO E CI SONO FILE VERSO VIA CRISTOFORO COLOMBO ­

E PORPRIO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, PER LAVORI DI POTATURA SI STA IN CODA

TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

È TUTTO

———————–

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma