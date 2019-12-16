Traffico Roma del 16-12-2019 ore 19:00
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INCIDENTE RISOLTO E RIAPERTA LA GALLERIA DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE
INTERNA IN DIREZIONE SALARIA
TRAFFICO SULLA TANGENZIALE AL FORO ITALICO, A TRATTI FILE DA CORSO DI
FRANCIA ALLO SVINCOLO A24 VERSO SAN GIOVANNI E IN DIREIZONE STADIO DA VIALE
CASTRENSE ALLA TIBURTINA
TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CODE DA VIA
FIORENTINI VERSO LA TAGENZIALE, ALTRE CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA
VIALE TOGLIATTI
PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO SULLE DUE
CARREGGIATE
IN CARREGGIATA INTERNA CODA A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PIU’
AVANTI DA LA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER
L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO A QUELLA PER LA CASILINA E TRA PRENESTINA E LO
SVINCOLO PER LA A24
ANCORA CHIUSA, PER LAVORI GASDOTTO, VIA DEL PESCACCIO, TRA PARCHEGGIO-
METRO – E VIA DI BRAVA, IN QUESTA DIREZIONE
AL TUFELLO SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA GIOVANNI CONTI ALL’ALTEZZA DI VIA
ANTONIO DE CURTIS RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE VIA DELLE VIGNE NUOVE
ALTRO INCIDENTE IN VIA DI CASAL PALOCCO, NEI PRESSI DI VIALE ALLESSANDRO
MAGNO E CI SONO FILE VERSO VIA CRISTOFORO COLOMBO
E PORPRIO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, PER LAVORI DI POTATURA SI STA IN CODA
TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma