Traffico Roma del 16-12-2019 ore 19:30

RESTA INTENSO IL TRAFFICO SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA CODA A TRATTI DALLA CASSIA ALLA SALARIA E PIU’

AVANTI DA LA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24 E TRA CASILINA E APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’USCITA PER

L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO A QUELLA PER LA CASILINA E TRA PRENESTINA E LO

SVINCOLO PER LA A24

TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, CODE DA VIA

FIORENTINI VERSO LA TAGENZIALE, ALTRE CODE VERSO IL RACCORDO ANULARE DA

VIALE TOGLIATTI

AL FORO ITALICO, INCIENTE SULLA TANGENZIALE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER VIA

SALARIA-VILLA ADA E CI SONO FILE IN DIREZIONE TOR DI QUINTO MENTRE, IN

DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI PER IL SOLO TRAFFICO DA CORSO DI

FRANCIA A VIA SALARIA, POI ALTRE FILE DALLA NOMENTANA ALLO SVINCOLO A24 E

SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO SEMPRE VERSO SAN GIOVANNI

AL TUFELLO SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA GIOVANNI CONTI ALL’ALTEZZA DI VIA

ANTONIO DE CURTIS RALLENTAMENTI E CODE IN DIREZIONE VIA DELLE VIGNE NUOVE

PER LAVORI DI POTATURA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIALE

BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

