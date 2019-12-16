Traffico Roma del 16-12-2019 ore 20:00
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TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA INTERNA FILE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI
DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24.
IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’ AUTOSTRADA ROMA-
FIUMICINO A VIA OSTIENSE E DA PRENESTINA A LAURENTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, ANCHE PER UN INCIDENTE, CODE DAL
RACCORDO A VIALE TOGLIATTI VERSO LA TAGENZIALE,
TRAFFICO INTENSO, SULLA TANGENZIALE AL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DI SAN
GIOVANNI ABBIAMO FILE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, POI ALTRE CODE
DALLA NOMENTANA ALLO SVINCOLO A24 E SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO SEMPRE
VERSO SAN GIOVANNI
PER LAVORI DI POTATURA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIALE
BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PASSIAMO AL TRASPORTO:
LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE NON È ATTIVA NELLA TRATTA PONTE CASILINO-
TERMINI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO, PER QUESTO MOTIVO CI SONO ANCHE
RITARDI PER LE LINEE TRAM 3-5-14-19-E PER LE LINEE BUS 50-105
STANOTTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER VERIFICHE TECNICHE TRA LE 22 E LE
6, CHIUSA LA GALLERIA PITTALUGA, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.
INFINE, E DA OGGI RIPRENDONO I LAVORI NOTTURNI SULL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA TRA LE 21 E LE 6, DA
VIA DEL FORO ITALICO A VIA TRIONFALE, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
PER QUESTA SERA È TUTTO
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AUTORE: DONATELLA RUSSO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma