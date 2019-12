Traffico Roma del 16-12-2019 ore 20:00

TRAFFICO IN DIMINUZIONE SULLE DUE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA INTERNA FILE DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA E PIU’ AVANTI

DALLA BUFALOTTA ALLO SVINCOLO A24.

IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI CODE E RALLENTAMENTI DALL’ AUTOSTRADA ROMA-

FIUMICINO A VIA OSTIENSE E DA PRENESTINA A LAURENTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO, ANCHE PER UN INCIDENTE, CODE DAL

RACCORDO A VIALE TOGLIATTI VERSO LA TAGENZIALE,

TRAFFICO INTENSO, SULLA TANGENZIALE AL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI ABBIAMO FILE DA CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA, POI ALTRE CODE

DALLA NOMENTANA ALLO SVINCOLO A24 E SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO SEMPRE

VERSO SAN GIOVANNI

PER LAVORI DI POTATURA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, SI STA IN CODA TRA VIALE

BARTOLOMEO CAVACEPPI E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA

PASSIAMO AL TRASPORTO:

LA FERROVIA TERMINI-CENTOCELLE NON È ATTIVA NELLA TRATTA PONTE CASILINO-

TERMINI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO, PER QUESTO MOTIVO CI SONO ANCHE

RITARDI PER LE LINEE TRAM 3-5-14-19-E PER LE LINEE BUS 50-105

STANOTTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER VERIFICHE TECNICHE TRA LE 22 E LE

6, CHIUSA LA GALLERIA PITTALUGA, IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

INFINE, E DA OGGI RIPRENDONO I LAVORI NOTTURNI SULL’IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, CHIUSA TRA LE 21 E LE 6, DA

VIA DEL FORO ITALICO A VIA TRIONFALE, IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI.

AUTORE: DONATELLA RUSSO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma