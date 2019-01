Traffico Roma del 17-01-2019 ore 07:30

VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …

TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE

RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL

RACCORDO VERSO IL CENTRO

ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A

CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’

FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA

DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA PONTINA .

STESSA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA

TANGENZIALE EST

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A TOR DE CENCI VERSO

ROMA.

OGGI NELLA CAPITALE SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE

ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E

ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE

ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE DIURNE FINO ALLE

8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20. PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE

NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA LE ZTL CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO

DISATTIVATE.

A SAN PIETRO QUESTA MATTINA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI

S. ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI, SUA

EMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI ALLE ORE 10.30, ALL’INTERNO DELLA

BASILICA VATICANA CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E ALLE ORE 12.00, AL TERMINE DEL

SACRO RITO, RAGGIUNGERÀ PIAZZA PIO XII PER LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE

DEGLI ANIMALI.

PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma