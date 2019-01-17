Traffico Roma del 17-01-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ORE 07:20 MAX MAR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA
POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI …
TRAFFICO INTENSO ED IN AUMENTO SULLE STRADE INTORNO ALLA CAPITALE
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA A PARTIRE DA VILLA SPADA E SULLA FLAMINIA DAL
RACCORDO VERSO IL CENTRO
ANCHE A SUD DELLA CITTÀ CODE SULLA VIA APPIA DALLA VIA DEI LAGHI A
CAPANNELLE SEMPRE VERSO IL CENTRO CITTA’
FORTI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA
DIRAMAZIONE DI ROMA SUD E LA PONTINA .
STESSA SITUAZIONE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA
TANGENZIALE EST
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA CASTEL ROMANO A TOR DE CENCI VERSO
ROMA.
OGGI NELLA CAPITALE SCIOPERO NEL TRASPORTO PUBBLICO .. A RISCHIO LA RETE
ATAC CON BUS, TRAM METROPOLITANE E FERROVIE ROMA LIDO, TERMINI-CENTOCELLE E
ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO. NEL CORSO DELLO SCIOPERO SARANNO COMUNQUE
ASSICURATE LE FASCE DI GARANZIA DALL’INIZIO DELLE CORSE DIURNE FINO ALLE
8:30 E POI ANCORA DALLE 17 ALLE 20. PER AGEVOLARE IL DEFLUSSO VEICOLARE
NELLA ZONA CENTRALE DI ROMA LE ZTL CENTRO STORICO E TRASTEVERE SONO
DISATTIVATE.
A SAN PIETRO QUESTA MATTINA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA FESTA DI
S. ANTONIO ABATE, PATRONO DEGLI ALLEVATORI E PROTETTORI DEGLI ANIMALI, SUA
EMINENZA IL CARDINALE ANGELO COMASTRI ALLE ORE 10.30, ALL’INTERNO DELLA
BASILICA VATICANA CELEBRERÀ LA SANTA MESSA E ALLE ORE 12.00, AL TERMINE DEL
SACRO RITO, RAGGIUNGERÀ PIAZZA PIO XII PER LA CERIMONIA DI BENEDIZIONE
DEGLI ANIMALI.
PER IL MOMENTO E’ TUTTO DA MASSIMILIANO MARAZZI A PIU’ TARDI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma